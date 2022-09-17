НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Представлен дешевый гигантский холодильник Xiaomi

Источник:
Sibnet.ru
547 4
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила огромный холодильник Mijia 430L, стоимость которого составляет 2199 юаней — это примерно 19 тысяч рублей.

В холодильнике целых 17 отделений, а внутренний объем составляет 430 литров. Из-за размеров устройство получило сразу четыре распашных двери, пишет издание IThome.

Mijia 430L имеет отделения для каждого типа продуктов. Например, есть специальный отдел с отдельной регулировкой температуры, который можно использовать для сохранения свежести овощей.

Разработчики использовали специальное покрытие, которое обеспечивает 99,99% уровень антибактериальной защиты. Заявлена громкость не более 36 дБ. На старте продаж холодильник будет доступен только на китайском рынке.

Еще по теме
Xiaomi представила в России смартфон Poco M5s
Динамический вырез iPhone 14 перенесли на смартфон Xiaomi
Умная подушка Xiaomi проконтролирует сон владельца
Xiaomi представила многофункциональную машинку для стрижки
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как форматировать текст в Telegram на iOS 16 с помощью спецсимволов
15.09.22, 11:27
828
0
Как освободить место на диске средствами Windows 10
Часто рекомендуют удалить ненужное и воспользоваться специальным софтом для оптимизации, но что делать, если на ПК нет неиспользуемых программ, а новые устанавливать некуда?
06.09.22, 00:21
2851
0
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
Простой и доступный способ ускорения компьютера с помощью USB-накопителя
09.07.22, 22:17
9941
3
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
7870
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
7259
2
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
5738
6
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
11606
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
11443
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
16438
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
16481
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
МАГАТЭ приняло антироссийскую резолюцию по ЗАЭС
Путин и президент Ирана посмеялись над США
Половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать
Криптовалюта Ethereum сменила протокол: майнингу конец?
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Неизвестный Дмитрий Медведев. ИНФОГРАФИКА
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Qprovessional

еще этот человек обещал пока он у власти не будет повышен пенсионный возраст

Killer1974

А ты специалист по майданам? Или по войнам?

AK47PROSecurity

Так же не будет тронута конституция.Так же не будет "вгрызаться в кресло"И так далее.

Удавиков

грозилка-то отросла, старый маразматик