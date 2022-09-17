Представлен дешевый гигантский холодильник Xiaomi

Xiaomi выпустила огромный холодильник Mijia 430L, стоимость которого составляет 2199 юаней — это примерно 19 тысяч рублей.

В холодильнике целых 17 отделений, а внутренний объем составляет 430 литров. Из-за размеров устройство получило сразу четыре распашных двери, пишет издание IThome.

Mijia 430L имеет отделения для каждого типа продуктов. Например, есть специальный отдел с отдельной регулировкой температуры, который можно использовать для сохранения свежести овощей.

Разработчики использовали специальное покрытие, которое обеспечивает 99,99% уровень антибактериальной защиты. Заявлена громкость не более 36 дБ. На старте продаж холодильник будет доступен только на китайском рынке.