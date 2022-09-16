США придумали санкции за использование карт «Мир» вне России

Минфин США заявил о подготовке ограничительных мер за поддержку «попыток России расширить» использование платежной системы «Мир» за пределами своей территории, говорится в сообщении ведомства.

Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор карт «Мир» — не числится в американских санкционных списках, но финансовые организации, базирующиеся за пределами США, сотрудничеством с НСПК могут «поддерживать усилия РФ по обходу американских санкций», приводит ТАСС сообщение Минфина.

Власти США в четверг добавили в список санкций главу НСПК Владимира Комлева. Кроме того, они ввели ограничительные меры против председателя правления Национального расчетного депозитария Виктора Жидкова, главы правления АО «Национальный клириновый центр» Эдди Астанина, а также главы «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) Андрея Мельникова.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.