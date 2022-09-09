Американская теннисистка пришла на US Open с банкой пива

Фото: © US Open
Первая ракетка США Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после вылета с US Open с банкой пива, где заявила, что это помогает ей пережить поражение.
«Я пытаюсь пройти процедуру допинг-контроля. Хотя это и помогает облегчить поражение», — сказала Пегула, пригубливая банку Heineken.
Пегула, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, уступила в четвертьфинале первой ракетке мира Иги Свёнтек со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Теннисистке 28 лет, она победительница пяти турниров WTA. В этом сезоне стала финалисткой Роллан Гаррос в парном разряде.
Denis CENTRПравительство полностью состоит из таких как он, они пекутся лишь о своих шкурах, и им плевать на нашу...
olegsbeglovЗа газ по 3000$. За миллиардные списания оружия. Да и не заплатили они - это их ограбили. Такова "цивилизация"...
Alborшёл на выборы как президент мира. Что то там про колени и прочие бормотал. А оказался презикоом войны....
pepelmetalСкоро будешь сидеть за решёткой