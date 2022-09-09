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Американская теннисистка пришла на US Open с банкой пива

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © US Open

Первая ракетка США Джессика Пегула пришла на пресс-конференцию после вылета с US Open с банкой пива, где заявила, что это помогает ей пережить поражение.

«Я пытаюсь пройти процедуру допинг-контроля. Хотя это и помогает облегчить поражение», — сказала Пегула, пригубливая банку Heineken.

Пегула, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, уступила в четвертьфинале первой ракетке мира Иги Свёнтек со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисистке 28 лет, она победительница пяти турниров WTA. В этом сезоне стала финалисткой Роллан Гаррос в парном разряде.

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olegsbeglov

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Albor

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pepelmetal

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