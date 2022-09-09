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Минцифры запустило молодежный «Навигатор возможностей»

Источник:
Sibnet.ru
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Молодежь встречает закат
Фото: © Simon Maage / Unsplash License

Минцифры совместно с Росмолодежью запустили сервис «Навигатор возможностей». Новая платформа позволит искать концерты, выставки, образовательные курсы и даже записаться на стажировку.

Платформа ориентирована на молодых людей в возрасте 14-35 лет, сообщается в официальном телеграм-канале Минцифры. Там они могут получить информацию о бесплатных туристических маршрутах, волонтерских акциях, культурных мероприятиях, семинарах и программах обучения, записаться на стажировку в государственную компанию и многое другое.

Воспользоваться «Навигатором возможностей» можно в браузере или мобильном приложении. При обнаружении соответствующих запросов, робот «Макс» предложит пользователю пройти простую регистрацию и создаст личный кабинет.

В будущем запланирована интеграция с сервисом «Госуслуги Культура», оно расширит аудиторию и станет доступно пользователям старше 23 лет. На мероприятия, найденные с помощью «Навигатора», будет выдаваться специальный молодежный билет, а за чекин начисляться бонусы.

Электронные СТС не стали популярны

Сервис пока работает в пилотном режиме в Московской области и Республике Татарстан, до конца года его планируют запустить во всех регионах страны.

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