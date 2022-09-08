Электронные СТС не стали популярны у водителей

Электронные СТС, которые можно предъявить ГИБДД в виде QR-кода, за год оформили только 4% водителей. Непопулярность связана с необходимостью все равно возить бумажную версию.

Оформление электронного СТС (свидетельства о регистрации транспортного средства) в приложении «Госуслуги Авто» с 1 сентября 2021 года. За это время там зарегистрировались более 1,6 миллиона человек, приводят «Известия» данные Минцифры.

По данным агентства «Автостат», на территории России числится 45,5 миллиона легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). То есть интерес к новому сервису проявили 4% автовладельцев.

Документ можно предъявить сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, который содержит всю информацию о транспортном средстве. Однако до сих пор с водителей не снята обязанность иметь при себе оригинальный СТС.

«Даже в порядке эксперимента сервис оказался не очень востребованным. У нас до сих пор народ предпочитает иметь бумажные документы. Например, электронные паспорта технического средства (ПТС) можно оформлять с 1 ноября 2020 года, но до сих пор многие мне пишут: «Мы не понимаем, что такое виртуальный ПТС, привыкли к бумажному, и все», — отметил президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.