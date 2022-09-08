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Рунет сдал позиции в рейтинге отказоустойчивости

Источник:
Sibnet.ru
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Сетевое оборудование
Фото: © Jordan Harrison / Unsplash License

Рунет занял 14 место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета. Масштаб отказа сетей в случае проблем у магистрального оператора увеличивается уже четвертый год подряд.

Согласно ежегодному исследованию Qrator Labs, специализирующейся в области кибербезопасности, Россия потеряла еще четыре позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета, ранее рунет уверенно входил в топ-10 самых надежных сетей. 

Максимальный процент возможного отказа сетей составил 5,5%, сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с отчетом. Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин считает, что причиной роста вероятности потенциального отказа сетей стала консолидация на телеком-рынке.

«Это многолетний тренд: крупные игроки операторского рынка покупают более мелких», — сообщил Лямин. Он пояснил, что из-за объединения сетей увеличивается число единых точек отказа и есть вероятность того, что Россия покинет топ-20.

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В этом году рейтинг отказоустойчивости уже покинули США (занимали 17 место), Таиланд и Испания, но в него вернулись Ирландия, Бельгия и Гонконг. В РФ процент потенциального отказа сетей возрастает уже в течение четырех лет, уточнили в Qrator Labs.

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Disobedient

И не говори ломают бродягу, из шизо в соцсети пишет, ноут протащил еле дошел .)))

nifnif

как же тогда вяжется такое высказывание от чиновников, что не просили рожать?!?

artemizz

Ну что ж, Аллах за ними приглядит

kostyl

Такие семейные ценности сейчас у нас: 1. Папа платит маме алименты 2. Папа живет отдельно от своих детей...