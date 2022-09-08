Рунет сдал позиции в рейтинге отказоустойчивости

Рунет занял 14 место в рейтинге устойчивости национальных сегментов интернета. Масштаб отказа сетей в случае проблем у магистрального оператора увеличивается уже четвертый год подряд.

Согласно ежегодному исследованию Qrator Labs, специализирующейся в области кибербезопасности, Россия потеряла еще четыре позиции в рейтинге стран с наиболее устойчивым сегментом национального интернета, ранее рунет уверенно входил в топ-10 самых надежных сетей.

Максимальный процент возможного отказа сетей составил 5,5%, сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с отчетом. Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин считает, что причиной роста вероятности потенциального отказа сетей стала консолидация на телеком-рынке.

«Это многолетний тренд: крупные игроки операторского рынка покупают более мелких», — сообщил Лямин. Он пояснил, что из-за объединения сетей увеличивается число единых точек отказа и есть вероятность того, что Россия покинет топ-20.

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В этом году рейтинг отказоустойчивости уже покинули США (занимали 17 место), Таиланд и Испания, но в него вернулись Ирландия, Бельгия и Гонконг. В РФ процент потенциального отказа сетей возрастает уже в течение четырех лет, уточнили в Qrator Labs.