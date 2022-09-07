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NASA обновило интерактивную карту Солнечной системы

Источник:
Sibnet.ru
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Фотография Плутона
Фото: © NASA / Unsplash License

Американское космическое агентство обновило интерактивную карту Солнечной системы. Пользователям доступны не только космические объекты, но и познавательные сценарии внеземных экспедиций. 

NASA работало над обновлением Eyes on the Solar System несколько лет. Теперь интерактивная карта солнечной системы доступна всем желающим на странице проекта и они могут ознакомиться с планетами, спутниками, кометами и другими космическими объектами.

Сервис предлагает не только просмотр карты Солнечной системы, но и дает возможность просмотреть путь Вояджера, ознакомиться с открытиями на спутнике Сатурна Энцеладе, марсианскими хрониками и деталями миссий к астероидам и кометам.

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Воспользоваться Eyes on the Solar System можно на компьютере или смартфоне. Сервис бесплатен, не требует установки и полностью доступен онлайн.

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pepelmetal

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d6w58vnowu

как говорится, всё новое...» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «

pepelmetal

Смешно когда потомок фашистов называет так кого-то другого)

pepelmetal

Либерахи все такие обиженные по жизни?