NASA обновило интерактивную карту Солнечной системы

Американское космическое агентство обновило интерактивную карту Солнечной системы. Пользователям доступны не только космические объекты, но и познавательные сценарии внеземных экспедиций.

NASA работало над обновлением Eyes on the Solar System несколько лет. Теперь интерактивная карта солнечной системы доступна всем желающим на странице проекта и они могут ознакомиться с планетами, спутниками, кометами и другими космическими объектами.

Сервис предлагает не только просмотр карты Солнечной системы, но и дает возможность просмотреть путь Вояджера, ознакомиться с открытиями на спутнике Сатурна Энцеладе, марсианскими хрониками и деталями миссий к астероидам и кометам.

Загадочный объект проследил за МКС

Воспользоваться Eyes on the Solar System можно на компьютере или смартфоне. Сервис бесплатен, не требует установки и полностью доступен онлайн.