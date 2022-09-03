Загадочный объект проследил за космонавтами МКС

Загадочный объект обнаружили недалеко от солнечной батареи Служебного модуля МКС наземные специалисты Центра управления полетами, ассистировавшие космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время выхода в открытый космос.

«Над дальним концом солнечной батареи мы наблюдаем через телекамеру некий объект. Хотели тебя попросить посмотреть, что это такое», — сказал наземный специалист Артемьеву.

Космонавт сначала не понял, о каком объекте идет речь, специалист уточнил, что речь идет не о предмете непосредственно на солнечной батарее, а о некоем «свободно летающем объекте».

Артемьев не смог его обнаружить, после чего наземный сотрудник «Роскосмоса» предложил ему продолжить работу по плану. «Давай не будем тратить время», – сказал он космонавту.

Российские космонавты Артемьев и Матвеев 2 сентября вышли в открытый космос для подготовки европейского дистанционного манипулятора European Robotic Arm к работе.