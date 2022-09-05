НАВЕРХ

Вынесен приговор одному из покупавших военный билет хоккеистов

Источник:
Sibnet.ru
313 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова, давшего взятку за уклонение от службы в армии, к пяти годам условно. Обвинение запрашивало для него штраф в размере 3 миллионов рублей.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года», — цитирует ТАСС судью.

По версии следствия, в 2019 году хоккеист перевел посреднику, уфимскому предпринимателю 158 тысяч рублей за военный билет. Также в даче взятки в крупном размере обвиняют нападающего СКА Михаила Воробьева и экс-игрока «Салавата Юлаева» Владислава Лукина. Воробьев на заседании вину также признал, рассмотрение дела Лукина по существу не начиналось.

22-летний Анвар Сулейманов — воспитанник ХК «Салават Юлаев» (в 2021 году выступал за «Металлург-Серов»).

Еще по теме
ЦСКА подтвердил чемпионство победой над «Металлургом»
Новый сезон КХЛ стартует с игры ЦСКА и «Металлурга»
Новый сезон КХЛ: кто подвинет ЦСКА
Мем «Не пытайтесь покинуть Омск» украсил форму «Авангарда»
смотреть все
Спорт #Хоккей #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши
30.08.2022 16:06
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
Девушка дня
info.sibnet.ru
Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж
02.09.2022 17:29
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин до сих пор не определился с прямой линией и посланием
Кремль отреагировал на слова Кадырова о возможной отставке
Стало известно, когда подорожает ОСАГО
Еще двое туристов не пережили ночь на Ключевской сопке
О самом главном
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Зачем писать в резюме ключевые слова
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Танки, дети, вертолеты на форуме «Армия-2022». ФОТО
Самое обсуждаемое
128
Шойгу рассказал о попытках наступления украинской армии
99
Украинские силы высадили десант для захвата Запорожской АЭС
59
США помогли Украине с планированием контрнаступления
51
Путин назвал школьникам цель спецоперации на Украине
48
Украинский десант атаковал Запорожскую АЭС