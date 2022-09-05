Вынесен приговор одному из покупавших военный билет хоккеистов

Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста Анвара Сулейманова, давшего взятку за уклонение от службы в армии, к пяти годам условно. Обвинение запрашивало для него штраф в размере 3 миллионов рублей.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на 4 года», — цитирует ТАСС судью.

По версии следствия, в 2019 году хоккеист перевел посреднику, уфимскому предпринимателю 158 тысяч рублей за военный билет. Также в даче взятки в крупном размере обвиняют нападающего СКА Михаила Воробьева и экс-игрока «Салавата Юлаева» Владислава Лукина. Воробьев на заседании вину также признал, рассмотрение дела Лукина по существу не начиналось.

22-летний Анвар Сулейманов — воспитанник ХК «Салават Юлаев» (в 2021 году выступал за «Металлург-Серов»).