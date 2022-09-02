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Спортсменка Канакина из топ-100 самых сексуальных вышла замуж

Источник:
Sibnet.ru
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Российская скелетонистка Юлия Канакина, входящая в топ-100 самых сексуальных девушек России по версии журнала Maxim, вышла замуж за бобслеиста Михаила Мордасова.

Канакина в Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) опубликовала видео, на котором она и муж надевают друг другу кольца. «Молодожены. 31.08.22», — подписан ролик.

Канакиной 26 лет, она чемпионка мира 2017 года среди юниоров. На ее счету три призовых места на этапах Кубка мира (одно серебро, две бронзы). На Олимпийских играх в Пекине Канакина заняла 11-е место, став лучшей из россиянок.

Скелетонистка входит в число 100 самых сексуальных девушек России по версии журнала Maxim. В 2021 году она заняла 84-е место в этом рейтинге.

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