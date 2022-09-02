Переход Захаряна в «Челси» сорвался

Полузащитник сборной России Арсен Захарян остается в московском «Динамо», его переход в английский «Челси» сорвался, сообщается на сайте клуба.

«Челси» направил предложение «Динамо» по поводу Захаряна 25 августа. «Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным», — говорится в заявлении.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что отступные в контракте 19-летнего футболиста для европейских клубов составляют 15 миллионов евро. По данным газеты Evening Standard, «Челси» был готов купить игрока за 14,5 миллиона евро, но сделка была бы немедленно заблокирована из-за санкций против России.

В прошлом сезоне Захарян провел 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал девять голевых передач. Он также дебютировал в составе сборной. Его признали лучшим молодым футболистом России 2021 года.