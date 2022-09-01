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Расшифрована 4000‑летняя загадочная письменность древнего Элама

Источник:
«Газета.ру»
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Фото: Darafsh / CC BY-SA 3.0

Ученые Тегеранского университета заявили о расшифровке древнего линейного письма, которым пользовались жители древнего Элама.

Эта письменность использовалась примерно между 2300 годом и 1800 годом до нашей эры на юге современного Ирана. Сохранилось всего около 40 образцов эламского линейного письма, что затрудняет его расшифровку.

Но благодаря анализу восьми надписей на серебряных кубках им удалось раскрыть загадку письменности. Был переведен один короткий текст — «Пузур-Сушинак, царь Авана, Инсушинак [божество] любит его», приводит «Газета.ру» сообщение ученых. В будущем они планируют опубликовать больше переводов.

Авторы опирались на предыдущие работы других ученых по расшифровке. Они сравнили систему письма в восьми линейно-эламских надписях с клинописью, которую использовали на территории современного Ближнего Востока. Она датируются примерно тем же периодом времени и, вероятно, содержат имена одних и тех же правителей и их титулы.

Существует более 300 линейных эламских знаков, около 3,7% из них расшифровать не удалось.

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