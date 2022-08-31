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Человек и компьютер

Новый компьютерный бренд появится в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Новый бренд официально появится на российском рынке электроники — китайский производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike.

Производитель уже договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами, пишет «Коммерсантъ». До недавнего времени такие устройства россияне могли купить только на китайских онлайн-площадках.

Бренд Machenike принадлежит крупному концерну Haier, который занимается поставками в Россию бытовой техники и электроники. В Китае бренд занимает порядка 20% рынка игровых устройств.

По итогам 2021 года наиболее популярными производителями игровых ноутбуков в России стали Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. При этом Asus и Acer в марте объявили о прекращении поставок в Россию, в начале июня продажи свернула HP.

Тема: Человек и компьютер
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