Новый компьютерный бренд появится в России

Новый бренд официально появится на российском рынке электроники — китайский производитель игровых компьютеров, мониторов и периферии Machenike.

Производитель уже договорился о поставках с крупными российскими дистрибуторами, пишет «Коммерсантъ». До недавнего времени такие устройства россияне могли купить только на китайских онлайн-площадках.

Бренд Machenike принадлежит крупному концерну Haier, который занимается поставками в Россию бытовой техники и электроники. В Китае бренд занимает порядка 20% рынка игровых устройств.

По итогам 2021 года наиболее популярными производителями игровых ноутбуков в России стали Asus, Lenovo, Acer, HP и MSI. При этом Asus и Acer в марте объявили о прекращении поставок в Россию, в начале июня продажи свернула HP.