Эксперт спрогнозировала отказ горожан от личного авто

Автомобиль как личный транспорт может стать редкостью уже к 2030 году, так как развитие услуг аренды в этой сфере в крупных городах стимулирует россиян массово отказываться от этого вида собственности, сообщила директор по консультационным услугам компании «Технологии доверия» Виктория Синичкина.

«Рынок городской цифровой мобильности активно развивается: растет популярность каршерингов, кикшерингов и общественного транспорта. Причем этот рынок имеет огромный потенциал для роста и по мере его развития потребность в личном автомобиле будет снижаться. К 2030 году личный автотранспорт будет скорее исключением», — цитирует Синичкину ТАСС.

Она также не исключила, что со временем тренд на аренду транспорта может видоизменить городское пространство, так как большие парковки станут не нужны.

«Один каршеринговый автомобиль заменяет 25 личных автомобилей. Сейчас есть данные, что увеличение доли общественного транспорта принесет выгоду в 20 миллиардов долларов с точки зрения экономии энергии. Мы ожидаем, что эта цифра будет расти», — заключила эксперт.