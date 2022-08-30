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Сбежавшая из Белоруссии легкоатлетка получила гражданство Польши

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети Кристины Тимановской

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, оказавшаяся в центре скандала на Олимпиаде в Токио и отказавшаяся возвращаться в страну, сообщила, что получила польское гражданство.

На Олимпиаде в Токио Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но тренеры выставили ее на эстафету 4х400 метров. Бегунья раскритиковала это решение, ее сняли с соревнований из-за «эмоционально-психологического состояния» и насильно попытались вывезти из Токио. В итоге спортсменка оказалась в Польше.

«Теперь официально полька», — написала Тимановская в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность),

Легкоатлетка заявила, что она не сдалась, не завершила карьеру и не планирует это делать и ее «не сломали».

Тимановская — победительница Универсиады-2019 на дистанции 200 метров, двукратный призер Европейских игр (2019), серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2017) на дистанции 100 метров, чемпионка Белоруссии.

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