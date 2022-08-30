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Суд не увидел в плакате «Миру — мир» дискредитацию армии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд прекратил административное дело против жителя Иванова, задержанного в марте с плакатом «Миру — мир», так как не увидел в высказывании дискредитации российской армии.

Житель Иваново Владислав Гайнов вышел с плакатом «Миру — мир» 13 марта. Полицейские задержали его и доставили в дежурную часть, забрав листок бумаги и смартфон, следует из материалов дела городского Советского районного суда.

На Гайнова составили протокол по статье 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России). Но лингвистическая экспертиза не усмотрела в высказывании ни каких-либо утверждений о действиях Вооруженных сил, ни негативной оценки таких действий.

В судебном постановлении говорится, что «содержание плаката <…> само по себе не свидетельствует о дискредитации использования Вооруженных сил России». По решению судьи, производство прекращено, также мужчине вернут смартфон.

Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российских вооруженных сил ввели в российское законодательство в начале марта. В первом случае граждан за такие действия могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей (в случае призывов к несанкционированным акциями и беспорядкам — до 100 тысяч рублей), во втором — штраф увеличивается до 1,5 миллиона рублей, возможно лишение свободы сроком до 15 лет.

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Топ комментариев

Disobedient

Поражение врага всегда радость. Подойдет ответ?

pepelmetal

Аааа это наверное так же как про пробки из Крыма ? Обожаю рогульские сказки

Disobedient

Что бы понимать их язык нужно читать укро новости.))) Но не всем. Впечатлительным, детям, беременным...

Siberian sinner

Данное "контрнаступление" это жалкая попытка показать всему миру, что проект под названием "Украина"...