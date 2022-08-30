Суд не увидел в плакате «Миру — мир» дискредитацию армии

Суд прекратил административное дело против жителя Иванова, задержанного в марте с плакатом «Миру — мир», так как не увидел в высказывании дискредитации российской армии.

Житель Иваново Владислав Гайнов вышел с плакатом «Миру — мир» 13 марта. Полицейские задержали его и доставили в дежурную часть, забрав листок бумаги и смартфон, следует из материалов дела городского Советского районного суда.

На Гайнова составили протокол по статье 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России). Но лингвистическая экспертиза не усмотрела в высказывании ни каких-либо утверждений о действиях Вооруженных сил, ни негативной оценки таких действий.

В судебном постановлении говорится, что «содержание плаката <…> само по себе не свидетельствует о дискредитации использования Вооруженных сил России». По решению судьи, производство прекращено, также мужчине вернут смартфон.

Административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российских вооруженных сил ввели в российское законодательство в начале марта. В первом случае граждан за такие действия могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей (в случае призывов к несанкционированным акциями и беспорядкам — до 100 тысяч рублей), во втором — штраф увеличивается до 1,5 миллиона рублей, возможно лишение свободы сроком до 15 лет.