Дзюба стал худшим игроком во втором матче за «Адану Демирспор»

Российский нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Артем Дзюба признан худшим футболистом по итогам матча с «Умраниеспор».

Дзюба вышел на поле в стартовом составе, но не смог ни разу пробить по воротам, и во втором тайме был заменен на Марио Балотелли. Статистический портал WhoScored поставил форварду оценку 5,8. Это худший показатель среди обеих команд.

Игра между соперниками завершилась победой «Аданы Демирспор» со счетом 1:0. Единственный мяч в самом начале встречи забил португальский защитник Кевин Родригеш.

«Дзюба еще неоднократно будет признан худшим игроком матча в Турции. Он слишком медленный для такого сильного чемпионата. Все лето Артем отдыхал, поэтому сейчас он готов только на 45 минут», — заявил Sport24 бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела.

Футболист после завершения сезона покинул питерский «Зенит», так как не сошелся с клубом в вопросе о зарплате. Дзюба в итоге перешел в «Адану Демирспор», контракт с ним заключен на год с возможностью продления. Форвард будет получать 1,5 миллиона евро в год. В первом матче за новую команду игрок отметился голом.