Робот‑врач появится в российской школе

Первый робот-врач начнет работать с 1 сентября в гимназии № 1 города Соликамска Пермского края. Машина будет диагностировать здоровье школьников и преподавать курсы сервисной робототехники и основ здравоохранения.

Робот будет проверять давление, температуру и пульс, а распечатки с данными предоставлять школьному врачу, сообщил Ferra.ru директор по развитию компании-разработчика «Промобот» Олег Кивокурцев. Он также способен выступать в качестве медицинского стенда на дополнительных занятиях.

«Медицина — направление, которое нельзя представить без современных технологий. Робот "Промобот" ёмко способен об этом рассказать и привлечь внимание к медицинским и инженерным специальностям среди школьников», — сказал Кивокурцев.

Для работы с детьми робот получил специально разработанную лингвистическую базу. Он может выступить гидом по гимназии и рассказывать веселые истории о школьниках и учителях.

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«Промобот» — российская робототехническая компания, основанная в 2015 году. Производит автономных сервисных роботов и ведет разработки в области мехатроники, электроники, распознавания лиц и речи.