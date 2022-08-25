Новосибирские физики сами изготовят оборудование для ускорительного
комплекса для лечения рака вместо того, что должны были поставить иностранцы,
сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.
Бор-нейтронозахватная терапия — способ избирательного
уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора,
а затем облучают потоком нейтронов. Ежегодно с помощью перспективной методики
до 2 миллионов онкобольных могут получать необходимую помощь.
Поставки ряда компонентов нейтронного источника из-за рубежа
сорвались, поэтому физики решили изготовить их в экспериментальном производстве
ИЯФ СО РАН, а также на профильных отечественных предприятиях.
В институте уже изготовлены некоторые элементы, например,
катушки секций высоковольтного выпрямителя. Также специалисты подготовили
техническое задание на другие сложные части разработки.
В 2024 году, согласно плану, соберут и отладят установку в
Институте ядерной физики. Затем специалисты соберут оборудование в НМИЦ
онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве.