Новосибирские физики сами изготовят оборудование для ускорительного комплекса для лечения рака вместо того, что должны были поставить иностранцы, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

Бор-нейтронозахватная терапия — способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ежегодно с помощью перспективной методики до 2 миллионов онкобольных могут получать необходимую помощь.

#Наука «Ядерное» лечение рака уезжает из Сибири в Китай

Поставки ряда компонентов нейтронного источника из-за рубежа сорвались, поэтому физики решили изготовить их в экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН, а также на профильных отечественных предприятиях.

В институте уже изготовлены некоторые элементы, например, катушки секций высоковольтного выпрямителя. Также специалисты подготовили техническое задание на другие сложные части разработки.

В 2024 году, согласно плану, соберут и отладят установку в Институте ядерной физики. Затем специалисты соберут оборудование в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве.