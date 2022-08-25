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ИЯФ заменит зарубежные компоненты в установке для лечения рака

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские физики сами изготовят оборудование для ускорительного комплекса для лечения рака вместо того, что должны были поставить иностранцы, сообщает пресс-служба ИЯФ СО РАН.

Бор-нейтронозахватная терапия — способ избирательного уничтожения клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ежегодно с помощью перспективной методики до 2 миллионов онкобольных могут получать необходимую помощь.

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Поставки ряда компонентов нейтронного источника из-за рубежа сорвались, поэтому физики решили изготовить их в экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН, а также на профильных отечественных предприятиях.

В институте уже изготовлены некоторые элементы, например, катушки секций высоковольтного выпрямителя. Также специалисты подготовили техническое задание на другие сложные части разработки.

В 2024 году, согласно плану, соберут и отладят установку в Институте ядерной физики. Затем специалисты соберут оборудование в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве.  

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