«Параллельные» iPhone 13 сильно подешевели в России

Ввезенные по параллельному импорту iPhone подешевели в России на 30%. Аналитики связывают это с укреплением курса рубля и построением новых, более выгодных, логистических цепочек.

Ритейлеры рассказали «Известиям», что цены на iPhone 13 значительно снизились по сравнению с июлем. Например, iPhone 13 Pro Max в максимальной конфигурации стоил месяц в re:Store 245 990 рублей, а теперь — 179 990 рублей, разница составляет 66 тысяч рублей.

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов подтвердил снижение цен и обосновал его укреплением курса рубля. Последние iPhone подешевели и в других магазинах, например, «МТС», «Ситилинк» и «Связной».

Главный редактор IT-портала Ferra.ru Евгений Харитонов связал снижение цен с появлением стабильности на рынке и формированием новых логистических цепочек. Это, по его мнению, стабилизировало ценообразование.

«Импортеры наконец-то наладили стабильные поставки. Ритейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально — важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум», — пояснил Харитонов.

Что такое параллельный импорт

Цены на iPhone не имеют стабильного уровня и постоянно меняются в зависимости от покупательского спроса, стоимости закупок и сезона. В августе они вернулись до уровня начала 2022 года.

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