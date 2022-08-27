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NASA предложило послушать свой голос на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
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Планета Марс
Фото: © Planet Volumes / Unsplash License

Американское космическое агентство запустило сервис, позволяющий услышать звучание собственного голоса на Марсе. Приложение бесплатно доступно на сайте NASA.

Данные о Марсе, полученные с использованием ровера Perseverance, позволили понять принципы распространения звуковых волн в условиях красной планеты.

«Если бы вы стояли на Марсе, вы бы услышали более тихую и приглушенную версию того, что вы слышите на Земле. На Марсе атмосфера совершенно иная, и некоторые звуки, к которым мы привыкли на Земле, такие как свист, колокольчики или пение птиц, были бы почти не слышны», — сообщается на сайте NASA.

Подобные явления, как отмечают исследователи, связаны с тем, что атмосфера Марса имеет другой состав, температуру и плотность. Звукам на красной планете требуется больше времени, чтобы дойти до человека из-за того, что она почти в 100 раз менее плотная, чем земная.

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В составе марсианской атмосферы 96% углекислого газа, это затрудняет распространение высоких звуков, таких как свист, на дальних расстояниях. В совокупности иной состав и физика планеты изменяют человеческий голос.

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