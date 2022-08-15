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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Представлен макет российской орбитальной станции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

«Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2022», соответствующее видео опубликовано на сайте корпорации.

Ожидается, что развертывание орбитальной станции будет проходить в два этапа. На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, узловой, базовый и шлюзовой, отмечается в сообщении.

На втором этапе появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания. После этого объем станции для экипажа из двух-четырех человек составит 667 кубометров.

Национальную станцию планируют вывести на полярную орбиту с наклонением 97–98 градусов к экватору и высотой 300–350 километров. В результате с нее можно будет наблюдать всю территорию России, тогда как с МКС видно только 20% территории страны.

Официальная причина выхода «Роскосмоса» из проекта МКС — серьезный износ российского сегмента станции, который достигает 80%. По оценке экспертов, дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

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pepelmetal

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ERMOL33

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kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.