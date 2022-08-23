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Российские приложения стали обязательными

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень мобильных приложений и программ для предварительной установки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart-TV.

Так, в числе приложений есть поисковая система «Яндекс». Для смартфонов и планшетов обязательными стали «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Life, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники».

Кроме этого, в списке платежная система Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского» и книжный сервис «ЛитРес». На ПК и ноутбуках обязательными будут «Яндекс.Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

На умных телевизорах обязательными станут «Яндекс», сервисы Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ и «Смотрим».

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