Почему смартфон нельзя заносить в ванную

Даже защищенные от влаги смартфоны уязвимы перед образованием конденсата при перепаде температур, и обычные ванные комнаты представляют для гаджетов серьезную угрозу, предупредил специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Современный стандарт пылевлагонепроницаемости IP68 защищает от воды даже при небольших погружениях (при условии целостности корпуса), но телефоны не предназначены для эксплуатации в условиях резких перепадов температуры и влажности.

«Беря гаджет в ванную, где идут сильные перепады температуры и конденсат, стоит учитывать, что стандарты защиты устройства не рассчитаны на подобную эксплуатацию. Тем самым, велика вероятность образования влаги внутри устройства в качестве конденсата, что непременно приведет к короткому замыканию материнской платы, что не всегда является ремонтопригодным случаем», — цитирует «Газета.Ru»Кузьменко.

Чем опасен перегрев смартфона