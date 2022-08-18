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Почему смартфон нельзя заносить в ванную

Источник:
Sibnet.ru
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Ванна
Фото: © CRYSTALWEED cannabis / Unsplash License

Даже защищенные от влаги смартфоны уязвимы перед образованием конденсата при перепаде температур, и обычные ванные комнаты представляют для гаджетов серьезную угрозу, предупредил специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Современный стандарт пылевлагонепроницаемости IP68 защищает от воды даже при небольших погружениях (при условии целостности корпуса), но телефоны не предназначены для эксплуатации в условиях резких перепадов температуры и влажности.

«Беря гаджет в ванную, где идут сильные перепады температуры и конденсат, стоит учитывать, что стандарты защиты устройства не рассчитаны на подобную эксплуатацию. Тем самым, велика вероятность образования влаги внутри устройства в качестве конденсата, что непременно приведет к короткому замыканию материнской платы, что не всегда является ремонтопригодным случаем», — цитирует «Газета.Ru»Кузьменко.

Чем опасен перегрев смартфона

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

Alhazred

Читал его бред про то, что российские дети с раннего возраста пьют какие-то микстуры и настойки, отчего...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.