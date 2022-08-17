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Rutube ограничил скачивание приложения в App Store

Источник:
Sibnet.ru
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Рутуб на смартфоне
Фото: © Sibnet.ru

Российский видеохостинг Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России. Веб-версия и клиент для Android остались доступны из любой точки мира.

Такая мера была принята после требования Apple удалить из приложения национального видеохостинга каналы государственных СМИ, сообщается в официальном телеграм-канале Rutube. Там отметили, что на площадке представлены СМИ и блогеры, заблокированные на видеохостинге YouTube.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства. Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии», — говорится в сообщении.

Apple 15 августа выдвинула требования для Rutube: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент спонсируемых государством каналов. На принятие решения было дано две недели, в случае бездействия клиент видеохостинга был бы удален из App Store.

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Топ комментариев

Danilon

А Лукашенко прав. Каким бы диктатором он не был, но в этом случае говорит как есть. Россию это тоже касается....

d6w58vnowu

надо было показательно сбить...

GammiPluh

Что то не помню чтобы эти оскорбившиеся также выступали против агрессии Украины на Донбассе... видимо...

Алёна 717832

А почему не сбили раз нарушил границу.