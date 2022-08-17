Rutube ограничил скачивание приложения в App Store

Российский видеохостинг Rutube заблокировал возможность скачивания приложения на iOS для всех стран, кроме России. Веб-версия и клиент для Android остались доступны из любой точки мира.

Такая мера была принята после требования Apple удалить из приложения национального видеохостинга каналы государственных СМИ, сообщается в официальном телеграм-канале Rutube. Там отметили, что на площадке представлены СМИ и блогеры, заблокированные на видеохостинге YouTube.

«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение Rutube на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства. Русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, все так же могут смотреть контент Rutube в веб-версии», — говорится в сообщении.

Apple 15 августа выдвинула требования для Rutube: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент спонсируемых государством каналов. На принятие решения было дано две недели, в случае бездействия клиент видеохостинга был бы удален из App Store.