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Apple выдвинула ультиматум Rutube

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Apple потребовала от видеохостинга Rutube скрыть или удалить контент, созданный российскими государственными СМИ. Это касается видео, которые доступны в приложении сервиса на iOS.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media», — сообщает пресс-служба Rutube.

На выполнение требований корпорация дала две недели. В противном случае приложение удалят из магазина App Store. При этом Rutube уже ограничил доступ к контенту для пользователей из других стран за исключением России, Казахстана и Белоруссии.

Отмечается, что Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения.

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pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

ERMOL33

Можно без мрот обойтись и узнать о хорошем положении уровня жизни, просто прогулявшись по магазинам посмотрев...

kygear

Надо для дорожных меломанов такое же наказание.

ifhbrjd

Это просто отрицательный рост. Без паники! Все идем на пляж!