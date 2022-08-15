Apple выдвинула ультиматум Rutube

Компания Apple потребовала от видеохостинга Rutube скрыть или удалить контент, созданный российскими государственными СМИ. Это касается видео, которые доступны в приложении сервиса на iOS.

«Apple предлагает решить проблему модерации приложения Rutube двумя способами: сделать приложение доступным только для российских пользователей либо удалить контент state-sponsored media», — сообщает пресс-служба Rutube.

На выполнение требований корпорация дала две недели. В противном случае приложение удалят из магазина App Store. При этом Rutube уже ограничил доступ к контенту для пользователей из других стран за исключением России, Казахстана и Белоруссии.

Отмечается, что Rutube не планирует устанавливать ограничения на распространение российских СМИ, так как это нарушает права русскоязычного населения.