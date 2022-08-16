НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер

AMD и Nvidia агрессивно снизят цены на видеокарты

Источник:
WCCF Tech
355 1
Фото: © NVIDIA

Крупнейшие производители видеокарт AMD и Nvidia снизят цены на актуальные модели уже к концу августа. Причина — скорый анонс нового поколения видеокарт от обоих брендов.

Так, AMD планирует представить Radeon RX 7000, а Nvidia — GeForce RTX 40. При этом запасы графических адаптеров актуального поколения пока еще слишком высоки и требуют мер по стимуляции спроса, пишет издание WCCF Tech.

Несмотря на то, что видеокарты на многих рынках уже в среднем продаются дешевле рекомендованных цен, AMD и Nvidia предпримут агрессивные действия по снижению цен, при этом карты Nvidia якобы должны подешеветь сильнее.

По информации источников, в конце лета стоимость флагманских видеокарт может упасть на 50% относительно рекомендованной розничной цены. При этом снижение цен наблюдается уже несколько месяцев — так, NVIDIA GeForce RTX 3090 в России с марта подешевела в три раза.

Тема: Человек и компьютер
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Windows 10 после обновления получила новые функции
Windows 11 изменит дизайн
Стали доступны цифровые копии Windows 11
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Как ускорить Windows с помощью обычной флешки
09.07.22, 22:17
6968
2
Как отключить уведомления в браузере Google Chrome
Как одной настройкой отключить насовсем или ограничить уведомления в Google Chrome
26.06.22, 22:15
5201
0
Как ускорить работу Chrome через диспетчер задач
Диспетчер задач в браузере, по аналогии с системным, позволяет посмотреть какие вкладки потребляют ресурсы, нагружают компьютер и отключить ненужные
20.06.22, 00:05
4797
1
Как установить Android-приложения, которых нет в Google Play
Отсутствующие в Google Play приложения понадобится загрузить в виде APK файлов и затем установить вручную
31.05.22, 17:52
8020
1
Как настроить автоматическую очистку диска в Windows 10
Windows постоянно накапливает «мусорные» временные файлы, пользователи пополняют корзину и папку загрузок и со временем все это захламляет компьютер и начинает занимать много места
29.05.22, 11:40
6280
0
Как выбрать
Какие смартфоны стоит купить в августе
09.08.22, 12:51
2545
5
Chrome, Firefox или что‑то еще: какой браузер выбрать?
Сравнение производительности и характеристик браузеров Chrome, Firefox, Edge и Vivaldi
28.06.22, 13:57
7491
0
Какой смартфон делает лучшие фотографии
На какие параметры камеры обратить внимание перед покупкой смартфона для фотографирования
02.06.22, 14:51
8332
2
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
Механизме нажатия кнопок отвечает за скорость и бесперебойность передачи команд компьютеру
14.04.22, 08:56
13705
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
13808
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Хруст ножа в легких: электронные сигареты против обычных
Центробанк выбрал замену доллару и евро
Россия испытала новый истребитель танков
Россия допустила расширение географии боевых действий на Украине
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

turan601

кто заместил? что заместили? как заместили? да народ и так схавает

Uynachalnica

«Никогда такого не было, и вот опять» (с)

shidoshi

маразм куда катится эта страна