AMD и Nvidia агрессивно снизят цены на видеокарты

Крупнейшие производители видеокарт AMD и Nvidia снизят цены на актуальные модели уже к концу августа. Причина — скорый анонс нового поколения видеокарт от обоих брендов.

Так, AMD планирует представить Radeon RX 7000, а Nvidia — GeForce RTX 40. При этом запасы графических адаптеров актуального поколения пока еще слишком высоки и требуют мер по стимуляции спроса, пишет издание WCCF Tech.

Несмотря на то, что видеокарты на многих рынках уже в среднем продаются дешевле рекомендованных цен, AMD и Nvidia предпримут агрессивные действия по снижению цен, при этом карты Nvidia якобы должны подешеветь сильнее.

По информации источников, в конце лета стоимость флагманских видеокарт может упасть на 50% относительно рекомендованной розничной цены. При этом снижение цен наблюдается уже несколько месяцев — так, NVIDIA GeForce RTX 3090 в России с марта подешевела в три раза.