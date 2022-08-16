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Финансист спрогнозировал замедление роста инфляции в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Инфляция в России продолжит замедляться, на горизонте года она опустится в район 7-8%, сообщил Sibnet.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Основной пик роста потребительских цен в РФ уже, похоже, пройден. Инфляция в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжит замедляться, при этом не исключено, что на горизонте года она опустится в район 7-8%», — сказал Додонов.

Он добавил, что считается, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это – вложения на долгий срок и достаточно дорогие. Вложения в акции и валюты, особенно «экзотичные», не говоря уже о криптовалютах, слишком рискованные.

Традиционные банковские вклады не смогут полностью сохранить покупательскую способность денег, он все же сможет компенсировать значительную часть инфляции.

Центробанк в июле скорректировал прогноз по инфляции на этот год до 12-15% с 14-17%.

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Топ комментариев

pepelmetal

Скорее будут ролики как гордые "арии" бегут быстрее БТРа, ой, доблестно временно отступают

mosquito__2010

Свобода слова про западному образцу )))

shidoshi

маразм куда катится эта страна

nastya19944

Думать не вредно, вредно не думать.