Финансист спрогнозировал замедление роста инфляции в России

Инфляция в России продолжит замедляться, на горизонте года она опустится в район 7-8%, сообщил Sibnet.ru аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

«Основной пик роста потребительских цен в РФ уже, похоже, пройден. Инфляция в среднесрочной перспективе, скорее всего, продолжит замедляться, при этом не исключено, что на горизонте года она опустится в район 7-8%», — сказал Додонов.

Он добавил, что считается, что защиту от инфляции дают инвестиции в золото и недвижимость, но это – вложения на долгий срок и достаточно дорогие. Вложения в акции и валюты, особенно «экзотичные», не говоря уже о криптовалютах, слишком рискованные.

Традиционные банковские вклады не смогут полностью сохранить покупательскую способность денег, он все же сможет компенсировать значительную часть инфляции.

Центробанк в июле скорректировал прогноз по инфляции на этот год до 12-15% с 14-17%.