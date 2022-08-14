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Ученые объяснили, почему вредно много думать

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Интенсивная умственная работа продолжительностью в несколько часов приводит к накоплению потенциально токсичных продуктов в мозге, установили французские ученые-медики.

«Влиятельные теории предполагают, что усталость — это своего рода иллюзия, созданная мозгом, чтобы заставить переключиться на более приятную деятельность. Но наши результаты показывают, что когнитивная работа приводит к функциональным изменениям — накоплению вредных веществ», — заявил автор работы Матиас Пессильоне в журнале Current Biology.

Поэтому усталость действительно может быть сигналом, который заставляет нас прекратить работу, но с другой целью: сохранить целостность функционирования мозга.

Ученые использовали магнитно-резонансную спектроскопию для мониторинга химических процессов внутри мозга в течение рабочего дня. Они рассмотрели две группы людей: тех, кому нужно было усердно думать, и тех, у кого были легкие когнитивные задачи.

Они заметили признаки усталости в группе, выполняющей тяжелую работу. Участники этой группы также продемонстрировали сдвиг в сторону задач, не требующих особых усилий.

У них также был более высокий уровень глутамата в синапсах префронтальной коры головного мозга, что делает когнитивный контроль более сложным.

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Наука #Наука #Здоровье
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