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Реструктуризацию долга Украины посчитали дефолтом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings понизили кредитные рейтинги Украины до «выборочного дефолта» и «ограниченного дефолта». Решение объясняется недавней реструктуризацией внешнего долга Украины.

Ранее запрос согласия на двухлетнюю отсрочку погашения внешнего долга Украины был согласован с необходимой долей держателей облигаций, он вступил в силу 11 августа.

«Fitch расценивает это как проблемный своп госдолга, поэтому понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте до уровня RD (ограниченный дефолт)», — сообщает пресс-служба Fitch.

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»). Агентство указало на макроэкономический и фискальный стресс на фоне российской военной операции на Украине.

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение как проблемное и равнозначное дефолту», — говорится в сообщении S&P.

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