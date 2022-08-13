Рыба и морепродукты резко подорожали в России

Резкое подорожание рыбы и морепродуктов зафиксировано в российских ресторанах, на некоторые позиции рост цен составил от 40% до 50%.

Участники рынка отмечают, что не могут поднять розничную цену на готовые блюда на аналогичный уровень, поэтому приходится искать альтернативные ингредиенты, пишет РИА Новости.

Рестораторы сначала начали заменять импортную рыбу и морепродукты на отечественные из-за роста стоимости на зарубежный товар, однако после импортозамещения рестораны стали тратиться на покупку рыбы еще больше.

Так, мурманский лосось оказался дороже норвежского. После остановки поставок из-за рубежа было ожидание, что цены на российские морепродукты начнут падать, но произошло обратное, указывают эксперты.