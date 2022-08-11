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Эксперты определили лучшую игровую видеокарту

Источник:
Tom’s Hardware
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Видеокарта Geforce 3080
Фото: © Caspar Camille Rubin / Unsplash License

Портал Tom’s Hardware провел тестирование популярных видеокарт в «тяжелых» играх с трассировкой лучей и без. В обоих режимах хорошо себя показала GeForce RTX 3090 Ti, но Radeon RX 6950 XT смогла превзойти ее в режиме без RTX.

Тестирование проводилось в играх Borderlands 3, Far Cry 6, Microsoft Flight Simulator 2020, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion. Проекты запускались в режимах трассировки и без и со сменой разрешения от 1080p до 4K.

Без трассировки лучей наибольшую производительность продемонстрировала Radeon RX 6950 XT, второе место досталось GeForce RTX 3090 Ti. С включением режима RTX ситуация кардинально изменилась: GeForce RTX 3090 Ti заняла первое место, а Radeon RX 6950 XT откатилась на шестое.

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В целом карты Radeon в режиме без трассировки лучей демонстрируют лучшую производительность, но с включенным RTX лидируют Nvidia, обеспечивая более реалистичную картинку и игровой опыт.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

Killer1974

Поверьте. гейропа уже мертва как точка на карте! Она(гейропа)стала разменной монетой у сша! И если(не...

Antoxa.

С каких пор НАТО оборонительный блок? За всю историю он ни разу не оборонялся, но всегда нападал.