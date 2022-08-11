Эксперты определили лучшую игровую видеокарту

Портал Tom’s Hardware провел тестирование популярных видеокарт в «тяжелых» играх с трассировкой лучей и без. В обоих режимах хорошо себя показала GeForce RTX 3090 Ti, но Radeon RX 6950 XT смогла превзойти ее в режиме без RTX.

Тестирование проводилось в играх Borderlands 3, Far Cry 6, Microsoft Flight Simulator 2020, Forza Horizon 5, Horizon Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, Total War Warhammer 3 и Watch Dogs Legion. Проекты запускались в режимах трассировки и без и со сменой разрешения от 1080p до 4K.

Без трассировки лучей наибольшую производительность продемонстрировала Radeon RX 6950 XT, второе место досталось GeForce RTX 3090 Ti. С включением режима RTX ситуация кардинально изменилась: GeForce RTX 3090 Ti заняла первое место, а Radeon RX 6950 XT откатилась на шестое.

Как выбрать универсальный монитор

В целом карты Radeon в режиме без трассировки лучей демонстрируют лучшую производительность, но с включенным RTX лидируют Nvidia, обеспечивая более реалистичную картинку и игровой опыт.