Samsung представила новый флагман Galaxy Z Fold 4

Компания Samsung представила новый флагманский смартфон со сгибающимся экраном Galaxy Z Fold 4 в рамках мероприятия Galaxy Unpacked на YouTube. Продажи устройства стартуют 26 августа по цене от 1799 долларов.

Одной из главной особенностей Galaxy Z Fold 4 стал обновленный шарнирный механизм, который позволил сделать линию сгиба экрана менее заметной, чем в предшествующих моделях этой серии.

Новинка также получила большой 7,6-дюймовый экран, выполненный по технологии AMOLED с частотой обновления до 120 Гц и поддержкой HDR 10+. Его разрешение составляет 2176 на 1812 пикселей.

Аппаратной начинкой выступает процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Galaxy Z Fold 4 имеет «на борту» 12 ГБ оперативной памяти, за автономность отвечает батарея емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 25 Вт.

Флагман оснащается обновленным набором камер. Основной модуль имеет разрешение 50 мегапикселей, рядом с ним находятся телефотокамера с трехкратным оптическим увеличением, а также сверхширокоугольный объектив.

Фронтальная камера вписана во внешний экран, при этом под основным дисплеем располагается вторая камера для селфи. В Galaxy Z Fold 4 используется усовершенствованная пиксельная сетка, которая делает объектив под экраном незаметнее.