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Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер

Windows 10 после обновления получила новые функции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft выпустила обновление KB5016616 для Windows 10. Патч добавил в операционную систему новые функции.

Так, Microsoft добавила возможность получать важные оповещения при включении функции под названием Focus Assist («Фокусировка внимания»). По своим возможностям Focus Assist похож на функцию «Не беспокоить» на Android или iOS.

Также разработчики вернули поддержку сценариев Windows Autopilot, которые ранее были отключены в «десятке». Попутно решены некоторые проблемы с подключением к интернету при выходе из спящего режима, печатью файлов, отображением индикатора ввода и языковой панели в области уведомлений.

Кроме новых функций, KB5016616 повышает безопасность операционной системы. Патч доступен для Windows 10 версий 21H1 и 21H2.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится