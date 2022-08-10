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Почти половина россиян позавидовала льготам айтишников

Источник:
Sibnet.ru
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Программист за работой
Фото: © Danial Igdery / Unsplash License

Почти половина россиян жалеет о том, что не связана с IT и не может воспользоваться предоставляемыми льготами, например, отсрочкой от армии и выгодной ипотекой.

Исследование Аналитического центра НАФИ для «Газеты.Ru» показало, что 46% опрошенных расстроились о того, что им недоступны льготы IT-сектора. При этом 36% хотят получить соответствующее образование и сменить работу.

«Важно, чтобы инициатив по поддержке отрасли становилось больше, ведь любые льготы, доступные для IT-специалистов, еще больше увеличивают привлекательность профессии и приток высококлассных кадров», — сообщила руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Елена Гусева.

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В рамках поддержки и для предотвращения оттока IT-специалистов из России правительство РФ предоставило им льготы. Например, отсрочку от армии, льготную ипотеку, выгодные условия по налогам и взносам. 

Организации IT-сектора получают кредиты с господдержкой, налоговые послабления и ассигнования из федерального бюджета.

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fireworker

Цитата(ponhik78 @ 9.8.2022, 23:10) Он туда не достанет.

shatlnk

демократия по Американски:1. США всегда правы, т.к. являются распостранителями демократии.2. если США...

KrisJunior

Ну так зачем выводы делаешь тогда?

turan601

да пускай даже европейцы жрать друг друга начнут, мне по барабану, меня беспокоит что у нас творится