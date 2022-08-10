Почти половина россиян позавидовала льготам айтишников

Почти половина россиян жалеет о том, что не связана с IT и не может воспользоваться предоставляемыми льготами, например, отсрочкой от армии и выгодной ипотекой.

Исследование Аналитического центра НАФИ для «Газеты.Ru» показало, что 46% опрошенных расстроились о того, что им недоступны льготы IT-сектора. При этом 36% хотят получить соответствующее образование и сменить работу.

«Важно, чтобы инициатив по поддержке отрасли становилось больше, ведь любые льготы, доступные для IT-специалистов, еще больше увеличивают привлекательность профессии и приток высококлассных кадров», — сообщила руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Елена Гусева.

В рамках поддержки и для предотвращения оттока IT-специалистов из России правительство РФ предоставило им льготы. Например, отсрочку от армии, льготную ипотеку, выгодные условия по налогам и взносам.

Организации IT-сектора получают кредиты с господдержкой, налоговые послабления и ассигнования из федерального бюджета.