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«Ланъя»: новый вирус появился в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Army Medical Research
Медики обнаружили в Китае новый вирус, который предположительно передался человеку от землероек. Острая инфекция получила название «Ланъя» (LayV). В числе симптомов заболевания — лихорадка, слабость и кашель. По схожему сценарию началось распространение коронавируса. Стоит ли опасаться новой пандемии?

Как нашли вирус

Вспышка LayV выявлена случайно — во время планового эпидемического надзора за пациентами с симптомами лихорадки. Инфекцию нашли в мазках из горла заболевших людей.

Все они проживают в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань, на сегодня официальное количество носителей нового вируса — 35 человек. При этом смертельных исходов пока не зафиксировано.

Самые частые симптомы у пациентов — лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль. Тяжесть заболевания может сильно отличаться.

Пока неясно, способна ли инфекция передаваться от человека к человеку. Известно, что заболевшие никак не контактировали друг с другом, поэтому реальное количество инфицированных может быть намного больше.

Что известно про «Ланъя»

Согласно предварительному исследованию китайских и сингапурских эпидемиологов, опубликованному журналом The New England Journal of Medicine, «Ланъя» относится к роду генипавирусов.

Новый патоген родственен смертельно опасным для человека вирусам «Нипах» и «Хендра», которые передаются от летучих мышей. Ученые предполагают, что естественным резервуаром «Ланъя» в природе являются землеройки.

Так, серологическое обследование животных в провинциях, где был обнаружен вирус, показало, что антитела к нему были у небольшого процента коз и собак, а также у 76% обследованных землероек.

На сегодня в мире нет вакцины от генипавирусов. Единственный вариант лечения — поддерживающая терапия для предотвращения осложнений.

Изучение генома «Ланъя» показало, что он состоит из 18 402 нуклеотидов. Он схож со всеми известными на сегодня генипавирусами, при этом самым родственный ему вирус «Моцзян», впервые обнаруженный в провинции Юньнань.

Волноваться рано?

Роспотребнадзор считает риск новой пандемии минимальным. Ведомство подчеркивает, что вирус относится к числу зоонозных — то есть люди заражаются им от больных животных.

«В России не выявлено случаев инфицирования LanV. Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты санитарной службы также напомнили о правилах гигиены, которые следует соблюдать во время зарубежной поездки. Так, рекомендуется не контактировать с дикими животными и отказываться от сомнительной еды.

Впрочем, ряд экспертов призывают к осторожности. Так, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в своем телеграм-канале отметила, что «Ланъя» беспокоит своей похожестью с вирусом «Нипах», смертность от которого достигает 75%. 

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