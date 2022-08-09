«ВКонтакте» представила новую ленту новостей

Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала глобальное обновление, в рамках которого появится новая лента новостей со встроенным скрытием авторства лайков.

Обновленная лента уже стала доступна части пользователей в рамках тестирования, для остальных пользователей новые возможности станут доступны в течение нескольких месяцев, сообщается в официальном блоге «ВКонтакте».

Лента новостей получила обновленный дизайн с упором на яркость и увлекательность, а также минимализм и упрощение интерфейса. Будут доступны несколько вариантов упорядочивания контента в постах.

Короткие посты будут отображаться прямо в ленте, а длинные будут раскрываться по касанию экрана. В постах сообществ, опубликованных от конкретного лица, будет показываться фотография автора, чтобы подчеркнуть участие пользователей.

Кроме этого, теперь можно поставить лайки, коснувшись дважды экрана в любой части поста, а при пролистывании ленты под записями не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию.