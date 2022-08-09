Российская армия получит ударный дрон «Сириус»

Первый полет нового российского ударного дрона «Сириус» состоится до конца 2022 года, сообщил гендиректор предприятия-разработчика беспилотника – группы «Кронштадт» Олег Шилов.

Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Взлетная масса беспилотника составит около 2 тонн, размах крыла до 23 метров, продолжительность полета должна достигать 20 часов.

Ожидается, что максимальная высота полета беспилотника будет составлять 7 тысяч метров, крейсерская скорость аппарата составит 180 километров в час. Поставки дрона российским военным стартуют в 2022 году.

Управление БПЛА осуществляется с помощью сигналов со спутников. Таким образом, аппарат не привязан к традиционным средствам связи, которые затрудняют эксплуатацию дронов в труднодоступных районах.

Примечательно, что внешне «Сириус» напоминает американский MQ-1 Predator, однако превосходит его по большинству характеристик. При необходимости дрон также сможет выполнять мирные задачи — например, следить за ледовой обстановкой в Арктике.