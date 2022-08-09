Система «Эра-Глонасс» вернулась на Lada

Автомобили Lada снова оснащаются системой экстренного оповещения «Эра-Глонасс», сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Модуль не ставили год из-за нехватки электронных компонентов.

Устройство «Эра-Глонасс» с 1 августа вернулось на Lada Granta и Lada Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года. Это так называемые упрощенные модели без подушек безопасности и ABS.

Модуль в этих версиях можно активировать только механически — для вызова экстренной службы надо нажать на кнопку. «Эра-Глонасс» будет работать даже в случае отключения основного электропитания автомобиля.

Система вызова экстренных служб «Эра-Глонасс» стала обязательной для установки на продаваемых в России новых автомобилях в 2017 году. Правительство осенью 2021 года, на фоне дефицита электронных компонентов, разрешило продавать машины без нее. Этой возможностью и воспользовался АвтоВАЗ почти год назад.