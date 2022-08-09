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Северокорейские строители прибудут в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: nokoredstar / Public Domain Mark

Донецкая Народная Республика будет сотрудничать с Северной Кореей в области строительства, первые бригады из КНДР должны приехать в ближайшее время, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Ведутся переговоры уже о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, тоже бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», — рассказал глава республики в эфире «Соловьев LIVE».

Пушилин напомнил, что до введения санкций строители из Северной Кореи регулярно трудились в других странах, они подтвердили свою высокую квалификацию, дисциплину и нацеленность на результат.

МИД ДНР работает над тем, чтобы в республику приехали первые группы и бригадиры, которые оценят объемы работ. Северокорейские бригады должны появиться на объектах до конца этого года, уточнил Пушилин.

КНДР признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. МИД Украины в ответ на решение Северной Кореи заявил о разрыве дипломатических отношений, прекращении политических и экономических контактов с Пхеньяном.

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