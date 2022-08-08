Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам

Двукратная олимпийская чемпионка, американская баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей по делу о контрабанде наркотиков.

Грайнер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее багаже вейпов с гашишным маслом. Против нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в значительном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Прокурор просил для спортсменки девять с половиной лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. Химкинский суд снизил срок на полгода.

«Мои родители научили меня всегда признавать свою ответственность. Именно поэтому я и признала вину по тем обвинениям, которые против меня выдвинуты. Я знаю, что все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — сказала в суде Грайнер.

Юристы спортсменки заявили, что будут обжаловать приговор. В конце июля CNN сообщил, что администрация Джо Байдена предложила обменять Грайнер и отбывающего в России срок по делу о шпионаже Пола Уилана на осужденного в США предпринимателя Виктора Бута.