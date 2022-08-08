НАВЕРХ

Баскетболистку Грайнер приговорили к девяти годам

Источник:
Sibnet.ru
645 3
Фото: УГМК / CC BY-SA 4.0

Двукратная олимпийская чемпионка, американская баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер получила девять лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей по делу о контрабанде наркотиков.

Грайнер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево после обнаружения в ее багаже вейпов с гашишным маслом. Против нее возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств в значительном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Прокурор просил для спортсменки девять с половиной лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. Химкинский суд снизил срок на полгода.

«Мои родители научили меня всегда признавать свою ответственность. Именно поэтому я и признала вину по тем обвинениям, которые против меня выдвинуты. Я знаю, что все постоянно говорят о том, что я политическая пешка. Но я хочу, чтобы политика осталась за пределами», — сказала в суде Грайнер.

Юристы спортсменки заявили, что будут обжаловать приговор. В конце июля CNN сообщил, что администрация Джо Байдена предложила обменять Грайнер и отбывающего в России срок по делу о шпионаже Пола Уилана на осужденного в США предпринимателя Виктора Бута.

Еще по теме
Дворковича избрали на пост президента шахматной федерации мира
США ввели санкции против Кабаевой
«Стрижи» и девушки-пилоты выступят на авиашоу в Мочище
Баскетболистка Грайнер не смогла встать в полный рост в суде
смотреть все
Спорт #Летние виды #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Вертолет с биатлонистом пропал на Камчатке
16.07.2022 19:54
info.sibnet.ru
Винер и Усманов все-таки развелись
06.07.2022 20:14
info.sibnet.ru
Хоккеист Федотов обжаловал решение о призыве на воинскую службу
03.07.2022 14:02
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
Девушка дня
info.sibnet.ru
Фигуристка Медведева опубликовала откровенный снимок
11.07.2022 16:45
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
Обсуждение (3)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

Я не понимаю, почему наши стесняются копировать актуальное и улучшать на будущее.

Plaguer

Только двигатели пока скопировать не получается.

Alhazred

А тебе какая разница? Страдаешь что-ли?

Alhazred

Обратный инжениринг дает хорошие результаты. Но только тогда , когда технологии позволяют. А с турбинами...