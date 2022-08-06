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Рассекречена производительность Xiaomi Redmi K50S Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Будущий флагман Xiaomi Redmi K50S Pro набрал 1,12 миллиона баллов в популярном бенчмарке Antutu, следует из данных авторитетного инсайдера Digital Chat Station.

Аппаратной начинкой смартфона является флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Производительность самого процессора составила 261 тысячу очков. Видеочип оценили в 489 тысяч баллов, работа памяти — в 193 тысячи, а UI и UX — в 177 тысяч.

Тестирование также подтвердило, что Xiaomi Redmi K50S Pro оснастят оперативной памяти LPDDR5 и накопителем типа UFS 3.1. Ожидается, что смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 12 и фирменной оболочкой MIUI 13.

Главным отличием новинки станет основная камера с разрешением 200 Мп. При этом сроки появления Xiaomi Redmi K50S Pro на мировом рынке пока неизвестны.

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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!

Nik3316

я один хренею от наглости товарища Зе?))))

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?