Mir Pay заработал в Белоруссии

Держатели карт «Мир» получили возможность оплачивать покупки через мобильный платежный сервис Mir Pay в Белоруссии, сообщается на официальном сайте платежной системы.

Работу с сервисом теперь поддерживают POS-терминалы банков — участников белорусской платежной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты.

В дальнейшем инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и использования Mir Pay в Белоруссии будет расширяться, отмечается в сообщении. Технология доступна для пользователей Android-смартфонов.

Скачать бесплатное приложение можно из Google Play, RuStore или App Gallery. В настоящее время загрузить в Mir Pay можно карты «Мир» более чем 100 российских банков.