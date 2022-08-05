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Mir Pay заработал в Белоруссии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Держатели карт «Мир» получили возможность оплачивать покупки через мобильный платежный сервис Mir Pay в Белоруссии, сообщается на официальном сайте платежной системы.

Работу с сервисом теперь поддерживают POS-терминалы банков — участников белорусской платежной системы «Белкарт», в которых принимаются бесконтактные карты.

В дальнейшем инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и использования Mir Pay в Белоруссии будет расширяться, отмечается в сообщении. Технология доступна для пользователей Android-смартфонов.

Скачать бесплатное приложение можно из Google Play, RuStore или App Gallery. В настоящее время загрузить в Mir Pay можно карты «Мир» более чем 100 российских банков.

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Топ комментариев

corrector

Цензура, отсутствие гласности, нет плюрализма мнений, запрет на инакомыслиеНа западе сейчас так,...

scrubs2009

Да кто вы такие чтобы призывать, указывать, угрожать... ваше место у параши

CaRdan

У нас вон они ходят и мнения несут. Где ты увидел цензуру?

TehN1k

Окраинцы стали хуже цыган Наглости нет предела!