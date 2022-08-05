Белый дом призвал Россию к обмену заключенными

Власти США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Россия неправомерно удерживает Бриттни. Она никогда не должна была подвергаться судебному разбирательству», — цитирует ТАСС Жан-Пьер. «Как вам известно, мы сделали [Москве] обстоятельное предложение, направленное на то, чтобы вернуть ее и Пола Уилана домой. Мы призываем Россию принять это предложение», — продолжила пресс-секретарь.

По ее словам, США готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой. <...> Я могу заверить вас в том, что президент и наша команда по нацбезопасности сосредоточены на этом каждый день», — добавила Жан-Пьер.

Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Уилана и Грайнер.