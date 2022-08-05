НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белый дом призвал Россию к обмену заключенными

Источник:
ТАСС
726 6
Фото: The White House from Washington, DC

Власти США готовы сделать все шаги, необходимые для возвращения на родину осужденных в России американских граждан Бриттни Грайнер (за контрабанду и хранение наркотиков) и Пола Уилана (за шпионаж), сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Россия неправомерно удерживает Бриттни. Она никогда не должна была подвергаться судебному разбирательству», — цитирует ТАСС Жан-Пьер. «Как вам известно, мы сделали [Москве] обстоятельное предложение, направленное на то, чтобы вернуть ее и Пола Уилана домой. Мы призываем Россию принять это предложение», — продолжила пресс-секретарь.

По ее словам, США готовы предпринять все необходимые шаги, чтобы вернуть наших соотечественников домой. <...> Я могу заверить вас в том, что президент и наша команда по нацбезопасности сосредоточены на этом каждый день», — добавила Жан-Пьер.

Химкинский суд Московской области в четверг приговорил баскетболистку из США Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Ранее Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в Соединенных Штатах тюремный срок за торговлю оружием, на Уилана и Грайнер.

Еще по теме
Стала известна причина удаления канала Гоблина с Youtube
Лавров счел бесперспективными планы США на господство в мире
Зеленский обвинил ЕС в «заморозке» €8 млрд помощи для Украины
Американцы призвали «выпороть» Зеленского
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Xiaomi запустила большую распродажу в России
«Калашников» усовершенствовал АК‑12 по опыту СВО
Немецкое вооружение опозорилось на Украине
AliExpress «приземлился» в России
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Самые красивые девушки России. ФОТО
Новосибирск под Суперлуной. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Какой подвиг был совершен Кадыровым, что-то я пропустил?

Uynachalnica

Напрасные мечты! Китай нынче против США настроен решительно.

Asd10

У рояля как-то крышка упала...

Danilon

Коалиция ныне недружественных к России стран состоит из нескольких десятков стран ! Не считал, но их...