Президент Украины Владимир Зеленский пожелал провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине и призывал Китай повлиять на военную операцию России.

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — цитирует ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью китайским СМИ. По его словам, китайский лидер тогда тепло отозвался о двусторонних связях.

Зеленский отметил, что после 24 февраля Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. «Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — отметил Зеленский.

Китай — «это очень мощное государство и мощная экономика, поэтому он может повлиять на Россию политически и экономически», считает Зеленский Он понадеялся, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации», — сказал президент Украины.