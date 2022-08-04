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Зеленский пожелал обсудить с Си Цзиньпинем давление на Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал провести прямые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине и призывал Китай повлиять на военную операцию России.

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — цитирует ТАСС слова Зеленского, сказанные им в интервью китайским СМИ. По его словам, китайский лидер тогда тепло отозвался о двусторонних связях.

Зеленский отметил, что после 24 февраля Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. «Но у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — отметил Зеленский.

Китай — «это очень мощное государство и мощная экономика, поэтому он может повлиять на Россию политически и экономически», считает Зеленский Он понадеялся, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.

«Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации», — сказал президент Украины.

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