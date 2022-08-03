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Промышленное производство активированного угля запустят на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Self (en:User:Ravedave) / CC BY 2.5

Промышленное производство активированного угля запустят в Алтайском крае, сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка

Проект предполагает строительство на территории края современного предприятия по производству активированного угля из отходов сельскохозяйственного производства – лузги гречихи, овса, подсолнечника, а также и лесопереработки (древесные опилки) с использованием инновационной технологии.

Предполагается, что новая продукция сможет успешно заместить импортный активированный уголь.

Образцы активированного угля были произведены на опытно-промышленной установке. Их качество подтверждено лабораторными испытаниями, а инновационность – двумя патентами.

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Экономика #Промзона #Алтайский край
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urbasik

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Sovik

Надо же делать вид, что борются с терроризмом. По факту это только для заголовка новостей сделано.

mosquito__2010

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KrisJunior

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