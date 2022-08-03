Промышленное производство активированного угля запустят на Алтае

Промышленное производство активированного угля запустят в Алтайском крае, сообщил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка

Проект предполагает строительство на территории края современного предприятия по производству активированного угля из отходов сельскохозяйственного производства – лузги гречихи, овса, подсолнечника, а также и лесопереработки (древесные опилки) с использованием инновационной технологии.

Предполагается, что новая продукция сможет успешно заместить импортный активированный уголь.

Образцы активированного угля были произведены на опытно-промышленной установке. Их качество подтверждено лабораторными испытаниями, а инновационность – двумя патентами.