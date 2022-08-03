США ввели санкции против Кабаевой

Власти США ввели санкции против олимпийской чемпионки по художественной гимнастике и главы совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алины Кабаевой.

Кабаева вошла в обновленный SDN-лист Минфина США, в него добавлены 13 граждан России, а также более 30 компаний.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что Кабаева попала под санкции как должностное лицо. Также уточняется, что она имеет тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным и в настоящее время руководит «Национальной Медиа Группой», «прокремлевской империей теле-, радио- и печатных организаций». Из санкционной карточки следует, что Кабаева живет не только в России, но и в Швейцарии.

В мае Кабаева была занесена в санкционный список Великобритании. Также в отношении нее ввели санкции Канада и Австралия.