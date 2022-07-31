Россия указала ООН на вину Киева в гибели украинских пленных

Москва указала генсеку ООН Антониу Гутеррешу об ответственности Киева за обстрел СИЗО в Еленовке и ждет оценки произошедшего, сообщил в первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Украинские силы в пятницу, 29 июля нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные. Погибли 50 украинских пленных, 73 получили тяжелые ранения.

«Мы сообщили генсеку ООН Антониу Гутеррешу об имеющейся у нас информации об ответственности Украины за удар по СИЗО в Еленовке», — написал Полянский в своем телеграм-канале

По его словам, Россия осудила попытки властей Украины свалить на нее вину за это преступление. «Призвали ООН безотлагательно дать объективную оценку произошедшему»

Ранее стило известно, что Россия пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста для расследования удара по СИЗО в Еленовке, в результате которого погибли украинские пленные.