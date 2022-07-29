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Первые эпизоды сериала «Наследие» появились в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Premier

Премьера сериала-антиутопии «Наследие» про смертельную опасность для всего человечества состоялась на видеосервисе Premier в четверг, 28 июля. Новые серии будут выходить каждую неделю.

В фантастической антиутопии история крутится вокруг опасности, которая угрожает смести весь мир, не оставив ни одного живого существа. Ученые решают всеми силами спасти планету от гибели, но это не так просто сделать, как казалось на первый взгляд. Подростки становятся помощниками профессоров. Объединив силы, герои истории начинают борьбу со злом.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артем Ткаченко, Михаил Евланов, Константин Крюков, Ольга Макеева, Даниил Эйдлин, Карина Фадеева, Татьяна Меженцева, Алексей Онежен, Катерина Ковальчук, Евгений Шварц.

Креативный продюсер Алексей Голубев рассказал, что идея ленты возникла еще до большого карантина пандемии коронавируса, а сам карантин только ускорил работу над проектом. Сериал состоит из девяти эпизодов, но по факту это семичасовой фильм. Также он рассказал смысле, который создатели хотят донести до зрителей.

«Можно сказать банально: "Берегите природу – мать вашу" или "Берегите природу и мать вашу". В этом фильме есть еще несколько историй. В основе лежит еще одна главная вещь – это размножение. Если нет потомства, то нет будущего. А если производить потомство и ничего не вкладывать в него, получится то, что вы увидите в сериале», — цитирует Голубева пресс-служба Premier.

Первые серии «Наследия» доступны эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Premier с 28 июля. Новые эпизоды сериала будут выходить каждую неделю.

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