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Меганская прокомментировала финал шоу «Невеста. Экстра любовь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @omeganskaya

Финалистка проекта «Невеста. Экстра любовь» Ольга Меганская описала свои чувства после того, как главный герой Константин Гецати признался ей в любви, но не подарил кольцо.

«Я до сих пор не знаю, как объяснить случившееся в финале. Я точно знаю, что он передумал в самый последний момент. Это было похоже на импульс, внезапный порыв, который перечеркнул наше с ним будущее», — прокомментировала Меганская финал в соцсети.

Финалистка отметила, что пережила финал с болью и юмором. Она пошутила, что не понимает, как ее не выбрал мужчина, ради которого она согласилась развестись.

Финал шоу «Невеста. Экстра любовь» прошел в субботу, 15 июня. Гецати выбирал между Меганской и Лерой Некрасовой. Он отправил Некрасову домой, объяснив, что испытывает к ней страсть, но не любовь.

Мегаской Гецати признался в любви, но не стал дарить кольцо и тоже отправил ее домой, поскольку на момент проекта девушка не была официально разведена. Главный герой объяснил, что его не пойму ни близкие, ни он сам, если он сделает предложение замужней женщине.

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Топ комментариев

pepelmetal

Хорошая новость, туда им и дорога

mosquito__2010

Ха ха ха ха ) Такое позорище, испанский матерьбожья стыд

GammiPluh

Другие страны накупили этих танков, а теперь сам производитель счел их устаревшими

Tsubasa Ozora

Ты за базаром то следи,кто там из них неугодный был?и вообще адрес свой и телефон напиши