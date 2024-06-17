Меганская прокомментировала финал шоу «Невеста. Экстра любовь»

Финалистка проекта «Невеста. Экстра любовь» Ольга Меганская описала свои чувства после того, как главный герой Константин Гецати признался ей в любви, но не подарил кольцо.

«Я до сих пор не знаю, как объяснить случившееся в финале. Я точно знаю, что он передумал в самый последний момент. Это было похоже на импульс, внезапный порыв, который перечеркнул наше с ним будущее», — прокомментировала Меганская финал в соцсети.

Финалистка отметила, что пережила финал с болью и юмором. Она пошутила, что не понимает, как ее не выбрал мужчина, ради которого она согласилась развестись.

Финал шоу «Невеста. Экстра любовь» прошел в субботу, 15 июня. Гецати выбирал между Меганской и Лерой Некрасовой. Он отправил Некрасову домой, объяснив, что испытывает к ней страсть, но не любовь.

Мегаской Гецати признался в любви, но не стал дарить кольцо и тоже отправил ее домой, поскольку на момент проекта девушка не была официально разведена. Главный герой объяснил, что его не пойму ни близкие, ни он сам, если он сделает предложение замужней женщине.